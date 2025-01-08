Почему нужно есть киви каждый день

Киви не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь питательных веществ. Употребление фрукта каждый день может вызвать ряд позитивных изменений в организме. О них рассказывает издание «The day».

Питательная ценность киви

Киви богат витамином C, который укрепляет иммунную систему. Интересно, что в одном киви содержится дневная норма витамина.

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Также киви содержит витамин K, витамин E, фолиевую кислоту и калий. Биофлавоноид, который есть во фрукте, помогает в борьбе с воспалениями и снижает риск хронических заболеваний.

Улучшение пищеварения

В одном киви содержится около 2,1 г клетчатки, которая незаменима для пищеварительной системы. Клетчатка помогает организму поддерживать здоровье кишечника, способствует регулярному стулу.

Зеленый фрукт содержит актинидин — фермент, который способствует расщеплению белков и помогает переварить мясо и молочные продукты.

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Поддержание сердечно-сосудистой системы

В ходе проведенных исследований доказано, что употребление киви снижает уровень триглицеридов и кровяного давления. Фрукт помогает стабилизировать уровень холестерина, что в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Укрепление иммунной системы

Витамин C, о котором мы уже говорили, поможет укрепить иммунную систему. Витамин C играет главную роль в развитии белых кровяных клеток, которые организм использует для борьбы с инфекциями. Таким образом, киви снижает вероятность заболевания простудой и других инфекций.

Защита кожи

Антиоксиданты, содержащиеся в киви, защищает кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением и загрязнением. Витамин C способствует синтезу коллагена, что улучшает упругость кожи и уменьшает видимость морщин.

Улучшение качества сна

Исследования показали, что употребление киви перед сном улучшает качество сна, снижает время, необходимое для засыпания. Это свойство связывают с содержанием серотонина — нейротрансмиттера, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования.

Потенциальные противопоказания

Мы рассказали множество полезных свойств киви, однако не стоит забывать о противопоказаниях. У некоторых людей наблюдается аллергическая реакция на киви, проявляющаяся в виде зуда, покраснения или отека. Кроме того, людям, принимающим антикоагулянты, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением киви.