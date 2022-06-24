Победителями грантового конкурса «Агростартап» в 2022 году стали семь фермеров Рязанской области. Итоги конкурсных мероприятий подвели в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. В определении победителей принял участие руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров региональной Корпорации развития Евгений Кошелкин. Из 23 претендентов получателями гранта «Агростартап» в этом году стали два предпринимателя и 5 граждан. На развитие своего бизнеса в сфере сельского хозяйства каждый из них получит до 4,3 млн рублей.

Помощь в подготовке бизнес-планов и заявок для конкурсантов оказали специалисты Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Ей воспользовались 17 участников, в том числе 5 из 7 победителей конкурса. В дальнейшем Центр компетенций будет оказывать информационно-консультационную поддержку и сопровождение всех получателей гранта «Агростартап».

Три фермера направят средства на разведение молочного и мясного крупного рогатого скота, еще четыре победителя будут производить растениеводческую продукцию, заниматься выращиванием зерновых, плодовых и ягодных культур, овощей – картофеля и огурцов.

«Агростартап» – это формат грантовой поддержки для фермеров, которую они могут получить на развитие собственного фермерского хозяйства. Для участия в конкурсном отборе необходимо представить свой бизнес-план по развитию фермы. Помощь в разработке бизнес-планов оказывают сотрудники рязанского Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Претендентами на государственную субсидию могут стать владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Общий призовой фонд грантового конкурса составил в 2022 году почти 21 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Отметим, что в Рязанской области поддержка фермеров в формате грантов действует с 2012 года. Конкурс «Агростартап» проводится в регионе с 2019 года. С каждым годом количество участников растет. С 2021 года господдержка крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов реализуется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Помимо «Агростартапа» для рязанских аграриев предусмотрены грантовые конкурсы «Семейная ферма» и грант на реализацию проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива