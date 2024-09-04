Победители шоу «Ты супер!» раскроют тайны своего детства в эфире НТВ

В эту субботу гостями нового выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ станут победители международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!». Валерия Адлейба, Диана Анкудинова, Денберел Ооржак, Анастасия Симоганова, Анна Чевтаева и Анастасия Нагорнова расскажут о том, как складывались их жизни до участия в музыкальном проекте. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Победительница суперсезона «Ты супер!» Анастасия Симоганова признаётся, что не помнит голосов мамы и папы, а триумфатор пятого сезона музыкального проекта Анна Чевтаева в четыре года одна гуляла по улицам. Аня оборвала все связи с роднёй, и ей до сих пор больно говорить о людях, которые её предали. Эти дети не были уверены в своём счастливом будущем. Однако участие в «Ты супер!» позволило им переписать судьбу.

Детство Дианы Анкудиновой, которая прославилась на всю страну в 2018 году, было не просто одиноким, но даже шокирующим. Однако ей наконец улыбнулась удача: выиграв второй сезон «Ты супер!», она получила в подарок квартиру от народного артиста России Игоря Крутого, а затем стала обладательницей гран-при суперсезона. В студии «Секрета на миллион» Диана расскажет, какая трагедия случилась с этой квартирой, а также признается, почему с юных лет боится воды.

Игорь Крутой принял участие и в судьбе трёхкратного победителя «Ты супер!» Денберела Ооржака, который растопил сердца зрителей и наставников проекта. Юноша стал подопечным знаменитого композитора и наконец-то почувствовал себя нужным. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой Денберел расскажет о том, как складываются их отношения с Игорем Крутым сейчас.

Благодарна команде «Ты супер!» и Анастасия Симоганова. Девушка нашла на проекте интересную работу и настоящих друзей. Она расскажет о том, кто у неё в записной книжке значится как «Любименькая приёмная мать» и с кем из участников «Ты супер!» общается по сей день.

Поведает свою непростую историю и победительница шестого сезона «Ты супер!» Анастасия Нагорнова. Она признается, что каждый раз благодарит маму за то, что она подарила ей жизнь. А триумфатор первого сезона проекта Валерия Адлейба поделится своими мыслями о людях, которые бросили своих детей на произвол судьбы.