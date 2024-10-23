Победитель восьмого сезона шоу «Ты супер!» станет известен в воскресенье

В воскресенье, 27 октября, на телеканале НТВ состоится финал восьмого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (16+) для детей, оставшихся без попечения родителей. В этот вечер зрители узнают, кто из финалистов станет победителем проекта, сообщает пресс-служба телеканала.

За плечами участников – пять отборочных туров и три полуфинала, тёплые встречи с родными и ценные советы от звёздных гостей: из 48 конкурсантов в финал прошли 13 ребят, и только один из них станет триумфатором сезона. Финалистами стали: Юлия Сергеева из Ярославской области, Карина Будаева из Челябинска, Тихон Гунько из Хабаровского края, Диана Акилова из Тульской области, Матвей Друшляков из Свердловской области, Ренат Тулеуов из Новосибирской области, Валерия Юмжапова из Владивостока, Юлия Сысолятина из Тюменской области, Адам Тутаев из Республики Ингушетия, Ульяна Гагиева из Тамбовской области, София Докукина из Нижнего Новгорода, Полина Ласточкина из Новороссийска и Ариадна Плотникова из Республики Хакасия.

Определить победителя традиционно предстоит членам жюри в лице народного артиста России и композитора Игоря Крутого, актёра, музыканта и режиссёра Алексея Воробьёва, а также певиц Ани Лорак и Люси Чеботиной. Поддерживать ребят на сцене и за кулисами будут ведущие проекта Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Производством проекта занимаются компания «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».