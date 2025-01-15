Победитель третьего этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» получит однокомнатную квартиру

Губернатор Рязанской области Павел Малков внес изменения в постановление от 29 марта 2024 г. № 21-пг «Об учреждении премий Губернатора Рязанской области педагогическим работникам – победителям, призерам и лауреатам профессиональных конкурсов». Документ публикуют «Рязанские ведомости».

Согласно постановлению, с 2025 года победитель третьего этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» будет получать награду от губернатора Рязанской области. Выигрыш — однокомнатная квартира.

Отмечается, что квартира будет приобретаться за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы.