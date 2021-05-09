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Воскресенье, 9 мая, 2021
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По улицам Рязани проедет «Мобильный десант»

7info
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В воскресенье, 9 мая, на площади Победы был дан старт «Мобильному десанту». Колонна мобильных бригад на стилизованных автомобилях проедет по городским улицам для создания праздничной атмосферы. Рязанцы смогут наблюдать движение машин из окон домов.

Колонна из 5 стилизованных машин будет следовать по всем районам областного центра по маршруту: пл. Победы – Вокзальная – Чкалова – Стройкова – Гагарина – Спортивная – Есенина – пл. Театральная – Циолковского – проезд Яблочкова – ул. Зубковой – Советской Армии – Новоселов – Касимовское шоссе – пл. Свободы – Первомайский проспект – Юбилейная – Крупской – Мервинская – Октябрьская – Интернациональная – проезд Шабулина – Октябрьская – Михайловское шоссе.

Во время движения колонна будет останавливаться в микрорайонах, артисты и студенческие коллективы дадут мини-концерты для жителей близлежащих домов и исполнят военные песни.

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