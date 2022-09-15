По итогам полицейских рейдов в Рязани арестованы 2 ТС за отсутствие лицензий на пассажирские перевозки

В Рязани полиция провела рейды по контролю за соблюдением миграционного законодательства и ПДД. По результатам мероприятий арестованы и помещены на штрафстоянку 2 транспортных средства из-за отсутствия у перевозчиков лицензий на пассажирские перевозки.

Всего по итогам проведения рейдов выявлено 12 правонарушений. Двое иностранцев имели поддельные документы о законности их нахождения на территории России.

В сфере безопасности дорожного движения рейды выявили 3 правонарушения — нечитаемый государственный регистрационный знак, тонировка и отсутствие страховки.

Семь правонарушений зафиксированы по линии государственного автодорожного надзора. В частности, речь идёт о нарушении правил перевозок пассажиров, несоблюдении перевозчиком требований закона об ОСАГО, нарушении требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом, нарушении требований о проведении предрейсового контроля технического состояния ТС и об отсутствии лицензии на перевозки.

Как отметили в УМВД по Рязанской области, рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.