По итогам года доступность детсадов для детей от 2 до 3 лет в Рязани превысит 90%

По итогам года доступность дошкольного образования для детей от 2 до 3 лет в Рязани превысит 90%. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В городе возводятся пристройки к десяти детским садам на 760 мест и здания яслей на улицах Бугровка и Бирюзова на 120 мест.

Доступность дошкольного образования и планы по расширению сети дошкольных образовательных учреждений в 2022 году депутаты обсудили на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы.

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По словам и.о начальника управления образования и молодежной политики городской администрации Екатерины Прониной, проблема дефицита мест в детских садах остается в микрорайонах с высокой плотностью застройки. Для снятия социального напряжения в следующем году запланировано строительство двух детских садов на 224 места каждый в Семчино и Кальном.

Было отмечено, что ежегодно в Рязани на 600 человек увеличивается детское население до 7 лет. Депутаты запросили у городской администрации информацию о количестве мест под строительство будущих социальных объектов в Рязани.