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Среда, 21 июля, 2021
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По факту гибели сварщика на территории Ново-Рязанской ТЭЦ возбудили уголовное дело

Елена Лобанова
По факту гибели сварщика на территории Ново-Рязанской ТЭЦ возбудили уголовное дело
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В понедельник, 19 июля, на территории Ново-Рязанской ТЭЦ погиб сварщик. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Мужчина работал в вентиляторной градирне. В какой-то момент в котловане высокой около 6 метров произошло обрушение земляной стенки. Из-за этого и погиб рабочий.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Расследование уголовного дела продолжается.

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