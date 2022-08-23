По делу об убийстве Дарьи Дугиной проводятся обыски

По уголовному делу об убийстве Дарьи Дугиной проводятся обыски, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Оперативники установили причастность к убийству гражданки Украины Натальи Вовк. Женщина арендовала квартиру в доме, где жила Дугина, чтобы наблюдать за жертвой.
Экспертам предстоит определить мощность взрывного устройства, заложенного в машину Дугиной. На данный момент допрошены родственники погибшей, персонал и участники фестиваля, силовики изучают записи камер видеонаблюдения.
Наталья Вовк собираются объявить в розыск.