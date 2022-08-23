Вторник, 23 августа, 2022
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По делу об убийстве Дарьи Дугиной проводятся обыски

По уголовному делу об убийстве Дарьи Дугиной проводятся обыски, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Оперативники установили причастность к убийству гражданки Украины Натальи Вовк. Женщина арендовала квартиру в доме, где жила Дугина, чтобы наблюдать за жертвой.

— В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск, — говорится в сообщении СК.

Экспертам предстоит определить мощность взрывного устройства, заложенного в машину Дугиной. На данный момент допрошены родственники погибшей, персонал и участники фестиваля, силовики изучают записи камер видеонаблюдения.

Наталья Вовк собираются объявить в розыск.

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