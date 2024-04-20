Пляж Орехового озера приведут в порядок к открытию купального сезона

Уровень воды в Оке снижается, территория Лесопарка и пляжа на Ореховом озере постепенно освобождается от воды. Со следующей недели Лесопарк начнут приводить в порядок, готовить к летнему периоду, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Деревянные настилы будут отремонтированы и частично заменены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

27 апреля здесь запланировано проведение субботника. Акция по уборке пройдет совместно с общественностью и экологическими активистами. К купальному сезону пляж будет приведен в порядок.

В рамках третьего этапа благоустройства Лесопарка по нацпроекту «Жилье и городская среда» обустроены велодорожки, установлены урны и лавочки, смонтированы системы освещения.

На пляже установлены малые архитектурные формы и четыре навеса. Подходы к озеру оборудованы деревянными настилами из лиственницы. Кроме того, в рамках благоустройства появились лежаки, урны, лавочки и туалет, умывальники и новые кабинки для переодевания.