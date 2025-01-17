Киевский режим сжигает тела военнослужащих ВСУ, чтобы не платить их семьям. Об этом рассказал пленный украинский пограничник. Видео его допроса российскими силовиками опубликовало РИА Новости.

Инспектор погранслужбы второй категории Иван Куц, 1996 года рождения, попал в плен перед Рождеством. Он находился в составе группы из шести человек, которые сдались на границе с Белгородской областью на харьковском направлении.

По словам Куца, потери у ВСУ очень большие. Много раненых, убитых ещё больше. В Харькове возможностей стационарного крематория уже не хватает, в город завезли мобильные установки кремации.

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Тела военных сжигают, чтобы не выплачивать деньги их семьям. Трупы иностранных наёмников жгут, чтобы скрыть их присутствие на Украине.