Пленный боец ВСУ: моральный дух украинской армии сильно упал

Минобороны России опубликовало интервью с пленным украинским военнослужащим.

По словам военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктора Сливинского, на позициях их никто не прикрывал, на налеты российских дроноводов сами они ответить не могли.

«Нас как бы кинули, и ощущение было, что российские молодые операторы на нас тренируются. Сидишь, здесь — бам, там — бам, а ответа с нашей стороны практически никакого», — рассказал он.

Пленный добавил, что в рядах ВСУ царит тяжелая психологическая атмосфера, моральный дух украинских военных сильно упал.

«Моральное состояние большинства упало, потому что нашей роты, как бы, в принципе, уже нет. Уже все достало, если честно», — подытожил он.