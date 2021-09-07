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Вторник, 7 сентября, 2021
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Плененная нижегородским похитителем эскортница рассказала о пережитом в заточении

Никита Брыкин
Плененная нижегородским похитителем эскортница рассказала о пережитом в заточении

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Жительница Нижнего Новгорода, которую похитил и десять дней держал в плену, рассказала, как пережила заточение, пишет Лайф.

По словам 23-летней девушки, она хочет добиться справедливого наказания для обидчика.

«Я девять дней торчала в этом *** подвале, уговаривая его отпустить. Он сказал мне: «В жизни бывает не всё так, как ты хочешь». Никаких ролевых игр, веселья добровольного — здесь ничего не было», — пояснила жертва.

Потерпевшая подчеркнула, что не станет забирать заявление на мужчину. Она отметила, что в подвале было еще две необорудованные комнаты, где злоумышленник, вероятно, собирался заточить двух пленниц.

Девушка категорически отрицает утверждение подозреваемого, что все было по обоюдному согласию.

Ранее она рассказала, что ее похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Он сам сдался полиции.

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