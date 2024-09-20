«План Ломоносова» на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Телеканал НТВ продолжает серию атмосферных «Квартирников» камерным концертом панк-рок-группы «План Ломоносова». Столичный коллектив был образован музыкантами и актёрами в 2010 году. Вокалистом, автором текстов и фронтменом стал Александр Ильин-младший – продолжатель актёрской династии Ильиных. Кроме него в состав группы входят: бэк-вокалисты и гитаристы Денис Хромых, Алексей Баланин, Андрей Шморгун и Алексей Назаров, а также барабанщик Сергей Прокофьев. «План Ломоносова» играет сатирический панк, использует альтернативные гитарные риффы и металлические узоры, а также не боится смелых музыкальных экспериментов и любит традиционный рок. В дискографии группы шесть полноценных альбомов и один экспериментальный на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах», а также более десятка клипов.

В гостях у Евгения Маргулиса музыканты исполнят свои хиты «#Ялюбовь», «Мосты», «Критическое мышление» и многие другие. Также они вспомнят, как начинался их путь на большую сцену, а Александр Ильин-младший поделится своим отношением к татуировкам.

Насладиться атмосферой «Квартирника» и послушать любимые песни телезрители смогут в эту субботу.

«Квартирник НТВ у Маргулиса» – в субботу, 21 сентября, в 00:50 на НТВ!

Возрастное ограничение 16+