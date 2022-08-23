Пётр Бирюков: Задача – погасить 180 гектаров в Рязанской области и избавиться от задымления

Задачу перед пожарной группой в рязанских лесах поставил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области действует 5 лесных пожаров. Огонь прошёл площадь свыше 8,6 тысяч гектаров. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отправил на тушение лесов в Рязанской области ещё 200 единиц техники, группировка увеличена почти до 9 тысяч человек.

Пётр Бирюков: «Решения принимаются оперативно. Наша задача – эту территорию, примерно 180 гектаров, в течение ближайших дней загасить от пламени и задымления, чтобы гарь и дым не пришли на территорию столицы»

Территория разбита на 22 квадрата, к тушению привлечены 22 городские службы Москвы — такие как Гормост, Мосводоканал, Мосводосток, Автомобильные дороги, Мосгаз. Эти группы возглавляют первые лица – префекты, руководители крупных компаний.

Пётр Бирюков выразил уверенность, что вместе с коллегами удастся справиться с пожарами и не допустить их дальнейшего развития. Об этом пишет РИА Новости.