Пятилетний ребёнок утонул в пруду в Рязанской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика в рабочем поселке Кадом Рязанской области. Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

По предварительной информации, 15 марта ребенок самостоятельно покинул дом и отправился на прогулку к местному пруду без сопровождения взрослых. Выйдя на лед, он провалился в воду и утонул.

На место происшествия выехали сотрудники следственного управления. Проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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По поручению прокурора области прокуратура Кадомского района организовала проверку. Специалисты оценят, насколько родители надлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию ребенка.

Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела.