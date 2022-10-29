Суббота, 29 октября, 2022
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Пятилетний мальчик умер, поев купленный в палатке арбуз

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В Волгограде следователи возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

27 октября 58-летний мужчина и его внуки, съевшие арбуз, купленный накануне в палатке у дома № 84А на улице 64-й Армии, почувствовали недомогание. 28 октября детей госпитализировали, 5 летний мальчик скончался в больнице. 11-летняя девочка получает врачебную помощь, угрозы жизни ребёнка нет.

По предварительным результатам экспертиз, смерть мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита.

Следователи проводят необходимые действия, арбузы в палатке изъяты, направлены на экспертизу.

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