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Воскресенье, 3 июля, 2022

Пятеро пострадали в ДТП около села Секиотово

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Татьяна Проводина

Пятеро пострадали в ДТП около села Секиотово

Фото из группы ДТП и ЧП Рязань ВКонтакте

Вблизи села Секиотово накануне вечером пострадали пять человек, в том числе ребёнок.

Дорожная авария произошла 2 июля около 18:40 на 529-ом километре Р132 Золотое кольцо. Предварительную информацию сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

«Шкода Октавиа» под управлением 45-летней рязанки двигалась со стороны Рязани и зацепила обочину. Водитель не справилась с управлением и столкнулась с «Киа», которой управлял 35-летний водитель. «Шкода» продолжила движение по инерции и столкнулась с автомобилем «Мазда СХ5» под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали 5 человек – водители «Киа» и «Шкоды», 31-летняя пассажирка «Киа», 5-летний пассажир «Киа», 74-летняя пассажирка «Шкоды».

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

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