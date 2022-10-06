Пять проектов НКО Рязанской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

В 2022 году по итогам специального конкурса на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества признаны победителям 5 проектов НКО от Рязанской области. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информационной политике региона.

Средства на дополнительное распределение грантов выделены из резервного фонда президента. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

Всего Рязанская область подала на конкурс 12 проектов, направленных на соцзащиту и соцобслуживание граждан, на развитие общественной дипломатии и помощь соотечественникам. Общая сумма поддержки на реализацию инициатив превысит 8 млн рублей.

Лучшими проектам от Рязанской области признаны:

«Точка опоры» АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело»,

«Помоги ближнему своему» АНО «Кризисный центр поддержки женщин «Ангел»,

«Родственный уход» АНО «Забота и милосердие»,

«Правовая опора» регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,

«Твой путь» Центра развития добровольчества г. Рязани.

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