Пять человек пострадали в ДТП на Куйбышевском шоссе Рязани

В результате ДТП на Куйбышевском шоссе Рязани пострадали 5 человек, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.
Столкновение автомобилей «Фольксваген Туарег» 62-летнего жителя Рязани и «Нивы Шевроле» 28-летнего рязанца произошло 25 августа в 22.55 у дома № 35 корпус 1 по Куйбышевскому шоссе.
Травмы получили водитель «Нивы», 14-летний и 22-летний пассажиры, а также пассажиры «Фольксвагена» в возрасте 36 и 7 лет. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.