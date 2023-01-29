Пьяный житель Рязанской области до смерти избил своего пожилого родственника

Житель Сапожка до смерти избил своего пожилого родственника, заподозрив того в краже денег. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Кораблинский МСО СУ СКР по региону предъявил обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, жителю Рязанского района 1973 года рождения.

По информации следователей, 25 января 2023 года в рабочем посёлке Сапожок обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего пожилого родственника. Причиной послужили подозрения в том, что потерпевший без спроса взял его денежные средства. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

По ходатайству следствия обвиняемый заключён под стражу.

В следственном управлении напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к раздражительности, немотивированной агрессии и снижению самоконтроля.

По закону, состояние алкогольного опьянения суд может признать отягчающим обстоятельством, что может повлечь назначение виновному более сурового наказания.