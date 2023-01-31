Пьяный водитель пробил пешеходное ограждение на Лыбедском бульваре в Рязани

Рано утром 30 января на Лыбедском бульваре в Рязани нетрезвый водитель пробил пешеходное ограждение.

Пеший наряд отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области около 6:30 получил сведения об автомобиле на Лыбедском бульваре, водитель которого не может управлять ТС.

Патруль прибыл на место и обнаружил Audi с работавшим двигателем, съехавший на Лыбедский бульвар со стороны Праволыбедской улицы, пробив при этом пешеходное ограждение. Ключ находился в замке зажигания машины, а за рулём находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

На место прибыли сотрудники ДПС Госавтоинспекции. Проверка алкотестером выявила в организме 24-летнего рязанца 0,825 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Статья КоАП предусматривает штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.