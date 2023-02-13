Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку в Рязанской области и скрылся с места происшествия

В селе Желудево Шиловского района под колёсами легковушки погибла 62-летняя женщина. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 11 февраля около 17:41. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2010 не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Его машина наехала на жительницу Шиловского района, шедшую по обочине дороги. Водитель с места происшествия скрылся.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. В короткие сроки им удалось установить и задержать виновника случившегося, которым оказался 30-летний местный житель. Мужчина был нетрезв. Освидетельствование выявило у него 0,975 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это больше чем в 6 раз превышает допустимый уровень.

Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.