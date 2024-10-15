Вторник, 15 октября, 2024

Пьяный мужчина ворвался в квартиру 74-летней жительницы Сасова и угрожал ей ножом

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Сасове пьяный 38-летний мужчина грозил 74-летней пенсионерке зарезать ее ножом. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По предварительной информации, 38-летний житель Сасова выпивал в своей квартире в компании 35-летнего приятеля, у которого в соседней квартире жила 74-летняя мама. Мужчины поссорились, и 35-летний сасовец ушел к маме, не желая продолжать скандал. Это разозлило 38-летнего мужчину, и он пошел вслед за приятелем.

Дверь открыла пенсионерка. Она пыталась успокоить скандалиста, но тот вытащил нож и стал угрожать женщине расправой, если она не пропустит его к сыну. Женщина успела захлопнуть дверь в квартире и вызвала полицию.

Сотрудники немедленно приехали и застали скандалиста с ножом в руке. Его разоружили и доставили в отдел полиции. Теперь за угрозу убийством ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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