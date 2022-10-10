Понедельник, 10 октября, 2022
Татьяна Проводина

Пьяный муж насмерть сбил жену на новом авто в Хакасии

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В Абакане приобретение новой машины привело к гибели женщины.

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело, – пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на издание «Абакан сегодня».

Супружеская пара поехала к друзьям отметить покупку автомобиля. Во время застолья муж и жена поссорились, и женщина решила уйти домой.

Она позвонила супругу с улицы. Тот сел за руль в нетрезвом состоянии и, не заметив жену на дороге, сбил её. Женщина скончалась на месте.

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