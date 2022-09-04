Пьяный иностранец в центре Рязани врезался в столб на угнанном авто

Нетрезвый иностранец в Рязани въехал в металлический столб на угнанной машине. Об этом «МК в Рязани» рассказал собственный источник.

Мужчина вышел из бара «Гости» на Первомайском проспекте и увидел неподалёку автомобиль с работающим двигателем. Двери были открыты, а в замке зажигания находился ключ. Иностранец решил угнать машину.

Злоумышленник катался по городу, пока на улице Грибоедова не врезался в металлический столб, не справившись с управлением.

В суде уголовное дело против иностранного гражданина прекратили в связи с примирением сторон.