Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Пьяный иностранец в центре Рязани врезался в столб на угнанном авто

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Нетрезвый иностранец в Рязани въехал в металлический столб на угнанной машине. Об этом «МК в Рязани» рассказал собственный источник.

Мужчина вышел из бара «Гости» на Первомайском проспекте и увидел неподалёку автомобиль с работающим двигателем. Двери были открыты, а в замке зажигания находился ключ. Иностранец решил угнать машину.

Злоумышленник катался по городу, пока на улице Грибоедова не врезался в металлический столб, не справившись с управлением.

В суде уголовное дело против иностранного гражданина прекратили в связи с примирением сторон.

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