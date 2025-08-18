Пьяного скутериста из Москвы задержали в Касимовском районе

В Касимовском районе задержали пьяного скутериста. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Рязанской области.

В деревне Клетино полицейские остановили скутер под управлением 68-летнего жителя Москвы. Полицейские заметили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивая походка. Освидетельствование подтвердило подозрение сотрудников ГАИ, результат — 0,484, что превышает допустимый уровень.

Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации. Москвичу грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.