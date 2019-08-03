В День города рязанцы впервые прогулялись «Дорогою добра»

В субботу, 3 августа, в Рязани впервые состоялся инклюзивный фестиваль «Дорогою Добра». Несмотря на переменчивую погоду, в сквере Надежды Чумаковой собралось немало желающих посетить этот фестиваль и стать немного добрее.

Деревья перед Рязанской городской библиотекой им. Есенина были украшены алыми сердцами и шариками. Одна из фотозон, полюбившаяся гостям фестиваля, тоже была оформлена в виде сердца. Все желающие могли унести яркий символ фестиваля с собой в виде брошек-сердечек, приколотых внимательными волонтёрами.

Дети и взрослые могли принять участие в различных мастер-классах, приобрести поделки, выполненные детьми, поиграть в баскетбол, пострелять в дартс или сделать яркое фото на память.

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Ведущими праздника стали известный социальный волонтёр Наталья Барышова и солист музыкального театра Владимир Лютиков, студенты РГУ имени Есенина Аревик Казанчян и Сергей Денисов.

Участников и гостей фестиваля поприветствовали председатель Рязанской городской Думы, глава Рязани Юлия Рокотянская, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина, начальник управления образования и молодёжной политики администрации города Рязани Алексей Зимин, начальник управления культуры администрации города Евгения Власова. Они поздравили всех с Днём города и поблагодарили организаторов и участников фестиваля за такой чудесный праздник, который позволяет всем нам стать добрее, а городу – прекраснее.

«Жители Рязани сами предложили организовать это очень важное и нужное мероприятие. Администрация города поддержала инициативу», – обратилась к собравшимся исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина и подчеркнула, что «это самое доброе мероприятие сегодняшнего праздника».

Руководители города подарили билеты в цирк, которые были разыграны в ходе лотереи. Счастливчикам в этот день также доставались книги, чайные пары и фен.

В концерте принимали участие профессиональные и самодеятельные певцы, представители общественных организаций города, совсем юные и уже опытные артисты: чтецы, певцы, танцоры. Каждого публика встречала овациями.

Тёплая атмосфера праздника, которую не смог испортить даже дождь, позволяет говорить о том, что фестиваль «Дорогою добра» станет традиционным и ещё не раз соберёт гостей.