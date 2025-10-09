Певец Ефрем Амирамов умер в больнице Нальчика — MASH

Певец Ефрем Амирамов, исполнитель композиции «Молодая», умер в больнице Нальчика. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.

По данным источника, ранее 69-летний артист попал в реанимацию с сепсисом. Для спасения медики установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость из ран и тканей.

Три года назад Амирамов перенёс два инфаркта и инсульт. После этого семья увезла артиста в Израиль, но он продолжал возвращаться на родину — недавно дал концерт в Нальчике.

О смерти артиста сообщило и РИА Новости.

— Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался, — сказал собеседник агентства.