Петрозаводчане жалуются на городское сообщество «ВКонтакте», где издеваются над местными жителями

В Петрозаводске в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа, которая регулярно выкладывает фотографии местных жителей, сопровождая их оскорбительно-юмористическими надписями. Об этом пишет «Daily Карелия».

Петрозаводчане жалуются на контент сообщества и думают над тем, как можно привлечь администратора к ответственности.

В группе насчитывается почти 4 тыс. подписчиков, большинство из которых — молодёжь. Автор публикует здесь пьяных петрозаводчан, валяющихся на улице, подростков с сигаретами, спящих в общественном транспорте людей. К каждой фотографии прилагается колкий комментарий.

Как отмечают юристы, жителям Петрозаводска стоит обратиться в Роскомнадзор и подать жалобу на публикацию фотографий.