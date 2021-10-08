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Пятница, 8 октября, 2021
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Петрозаводчане жалуются на городское сообщество «ВКонтакте», где издеваются над местными жителями

Александр Ильин
Петрозаводчане жалуются на городское сообщество «ВКонтакте», где издеваются над местными жителями

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В Петрозаводске в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа, которая регулярно выкладывает фотографии местных жителей, сопровождая их оскорбительно-юмористическими надписями. Об этом пишет «Daily Карелия». 

Петрозаводчане жалуются на контент сообщества и думают над тем, как можно привлечь администратора к ответственности. 

В группе насчитывается почти 4 тыс. подписчиков, большинство из которых — молодёжь. Автор публикует здесь пьяных петрозаводчан, валяющихся на улице, подростков с сигаретами, спящих в общественном транспорте людей. К каждой фотографии прилагается колкий комментарий. 

Как отмечают юристы, жителям Петрозаводска стоит обратиться в Роскомнадзор и подать жалобу на публикацию фотографий.

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