Песков объяснил перевод платы за российский газ в рубли

Россия должна хеджировать риски в условиях враждебной окружающей среды, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков ещё раз сообщил, что Россия никому не угрожает, но защищаться обязана.

С 1 апреля по поручению президента Путина недружественные страны обязали платить за российский газ в рублях. Для этого они должны открыть два счёта в Газпромбанке. На один поступают евро, на второй, после конвертации — рубли. Таким образом Россия защищается от заморозки иностранными государствами полученных средств.

Некоторые государства заявили, что не будут платить в рублях, а Латвия, Литва, Эстония заявили, что полностью отказались от газа из РФ.