На главнуюНовости РязаниВласть 21.08.2023 16:29 Первым замминистра здравоохранения Рязанской области стал Михаил Тропынин 7info 2 С 21 августа первым заместителем министра здравоохранения региона стал Михаил Тропынин. Как сообщает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО», до этого Тропынин работал в департаментах здравоохранения Москвы и Московской области. Новости партнёров Читайте также Рязанки завоевали медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию ТРЦ «М5 Молл» проведет Школу хорошего настроения Жители Рыбного пожаловались на несанкционированную свалку 19,8% рязанцев получают зарплату выше среднего по стране В Рязанской области реконструируют музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» В Рязани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил В Сараевском районе открылась современная библиотека Дирекция благоустройства Рязани готовится к зиме Новости Рязани и Рязанской областиПоследние новости Рязани и Рязанской области Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Участница шоу «Пацанки»: погибшую в Рязани Юлию Михайлову избили в день смерти Захарова рассказала, что на Юле во время драки сидела девушка, пинала её. Астролог Володина намекнула на череду трагедий в ближайшее время Оппозиция Марса и Нептуна предвещает жуткие происшествия! Минобороны РФ показало уничтожение бронетранспортера ВСУ вертолётом Ка-52 Министерство обороны России опубликовало видео работы экипажа вертолёта Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Рязанки завоевали медали всероссийских соревнований по спортивному ориентированию Две рязанские спортсменки стали победителями всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Ситцевый путь». Пресс-служба РНПК прокомментировала хищение нефтепродуктов с предприятия В отношении задержанных, большая часть которых состоит из сотрудников подрядных организаций, возбуждено уголовное дело. ТРЦ «М5 Молл» проведет Школу хорошего настроения 27 августа в ТРЦ «М5 Молл» ждут всех, кто хочет провести последнее воскресенье уходящего лета нескучно и по-доброму. Для ярких впечатлений в этот день будет работать Школа хорошего настроения. Вторым хедлайнером фестиваля «Подбелка-2023» станет группа «Собаки Качалова» По словам лидера группы Макса Ильина, они с большим удовольствием приедут на фестиваль и отыграют программу на главной сцене. В Рязани спецназ задержал похитителей нефтепродуктов По версии следствия, злоумышленники успели похитить 20 тонн нефтепродуктов стоимостью 2 миллиона рублей. «МегаФон» рассказал, где жители Рязани любовались краснокнижными цветами Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные абонентов и определили самые посещаемые и «качающие» локации в сезон цветения. Рязанцев пригласили обсудить благоустройство Новопавловской рощи Эта территория стала лидером народного голосования в Железнодорожном районе. В касимовской школе № 2 отремонтировали учебные мастерские Комиссия совместно с представителями родительского комитета школы проверила выполненные работы. В Сасовском районе «Лада Приора» сбила насмерть 70-летнего пешехода 19 августа в 20.50 на 15-м километре автодороги «Алешино-Ямбирно» наезд на пожилого мужчину совершил 35-летний местный житель