Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Первый в России Творческо-технологический центр «ТеатровИдение» создаётся в Рязани

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Рязанская область стала стартовой площадкой Всероссийского проекта «ТеатровИдение».

Творческо-технологический центр создаётся на базе Рязанского театра кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вначале центр охватит 6 городов в 4 федеральных округах, затем — всю страну.

Задача центров — поддержка в регионах специалистов по созданию и использованию видеоконтента в театре. «ТеатровИдение» – это многофункциональная медиаплатформа для работы с видеоматериалами, обучения и обмена опытом.

Первым спектаклем, видеоверсия которого появится в рамках проекта, станет «И наказанiе» режиссёра Олега Жюгжды в Рязанском театре кукол. В процессе съёмок будет проходить обучение специалистов – режиссёров интернет-трансляций, операторов, звукорежиссёров и монтажёров. Запись спектакля проходит в присутствии зрителей 31 января и 1 февраля.

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