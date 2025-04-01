Первый Мультибрендовый центр сельхозтехники открыт в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии первого в ЦФО Мультибрендового центра, где представлена сельхозтехника отечественного и белорусского производства. Центр создан на базе ООО «Старожиловоагроснаб» в рамках расширения сотрудничества Рязанской области с Республикой Беларусь.

В Мультибрендовом центре представлено более 500 образцов белорусской и российской сельскохозяйственной техники: от комбайнов и тракторов до прицепных агрегатов и комплектующих.

«Сегодня большое событие для Рязанской области и для всей центральной России. Совместно с белорусскими партнерами открываем первый Мультибрендовый центр сельхозтехники в центральном федеральном округе. Регион и Республику связывают давние дружеские отношения. Белорусская техника давно прекрасно себя зарекомендовала по эффективности и надежности, конкурентная по цене. Уверен, что центр будет востребован и у рязанских сельхозпредприятий, и у аграриев из других регионов», — подчеркнул Павел Малков.

Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц отметил важность того, что запуск центра состоялся накануне Дня единения народов России и Белоруссии.

«Открытие Мультибрендового центра говорит об исключительной значимости работы, которая проведена нами для развития белорусско-российских отношений. Уверен, что это событие придаст новый импульс и социально-экономическому развитию региона. Гордимся продукцией машиностроения, которую производят наши коллеги», – сказал Александр Яковчиц. Реклама

Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов отметил, что у аграриев есть возможность приобретения техники в центре в лизинг.