Первый Мультибрендовый центр сельхозтехники открыт в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии первого в ЦФО Мультибрендового центра, где представлена сельхозтехника отечественного и белорусского производства. Центр создан на базе ООО «Старожиловоагроснаб» в рамках расширения сотрудничества Рязанской области с Республикой Беларусь.
В Мультибрендовом центре представлено более 500 образцов белорусской и российской сельскохозяйственной техники: от комбайнов и тракторов до прицепных агрегатов и комплектующих.
Заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц отметил важность того, что запуск центра состоялся накануне Дня единения народов России и Белоруссии.
Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов отметил, что у аграриев есть возможность приобретения техники в центре в лизинг.