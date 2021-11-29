Первый маяк Памяти установили в Рязанской области

Первый в Рязанской области маяк Памяти установили возле деревни Волдырёвка Рязанского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Маяк указывает на мемориал на месте захоронения радиста 17-й танковой бригады Кирилла Колдобы. 27 ноября прошёл митинг памяти.

Ровно 80 лет назад, 27 ноября 1941 года, здесь нашел свое последнее пристанище молодой красноармеец, погибший из-за налета советской авиации.

26 ноября 1941 года несколько разведгрупп выдвинулись в направлении Захарова, Михайлова и ближайших сел. Одна из групп, в состав которой и входил Колдоба, в сумерках возвращалась с задания на танке Т-26. В районе деревни Демкино, в километре от Волдырёвки, разведгруппа подверглась налету советской авиации. В конце ноября темнеет рано, и пилоты не разобрали, своих они видят или чужих. Тем более что на танке не было никаких опознавательных знаков.

По трагическому стечению обстоятельств Кирилл Колдоба, шедший рядом с тяжелой боевой машиной, погиб. Ему недавно исполнился 21 год. Памятник на месте захоронения долгое время был безымянным. Хотя местные жители и знали, что там лежит танкист.

В 1960 году там поставили металлическому пирамидку. В 2010 году при изучении потерь 17-й танковой бригады выяснилось, что близ Волдырёвки похоронен Кирилл Колдоба. Его имя увековечили на мемориале.

Не так давно там появился маяк памяти — указатель на воинское захоронение. Это первый подобный указатель в регионе, расположенный не на кладбище, а у дороги.