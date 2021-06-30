22.3 C
Рязань
Среда, 30 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

Первый день июля будет неблагоприятным для метеозависимых рязанцев

7info7
Первый день июля будет неблагоприятным для метеозависимых рязанцев
- Advertisement -

В первый день второго летнего месяца в Рязани  пройдут кратковременные дожди.

Будет наблюдаться понижение температуры относительно июньского зноя.

В утренние часы столбики термометров  не будут превышать отметку в 20 градусов тепла.

В этот день могут страдать метеозависимые люди.

По сообщению WW  — вероятность влияния погодных условий на самочувствие рязанцев составляет 3 балла из пяти.

Риск влияния солнечных лучей на людей, чувствительных к ультрафиолету невелик и составляет 1 балл из пяти.

Геомагнитная активность средняя – 2 балла из пяти.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]