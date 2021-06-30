Первый день июля будет неблагоприятным для метеозависимых рязанцев

В первый день второго летнего месяца в Рязани пройдут кратковременные дожди.
Будет наблюдаться понижение температуры относительно июньского зноя.
В утренние часы столбики термометров не будут превышать отметку в 20 градусов тепла.
В этот день могут страдать метеозависимые люди.
По сообщению WW — вероятность влияния погодных условий на самочувствие рязанцев составляет 3 балла из пяти.
Риск влияния солнечных лучей на людей, чувствительных к ультрафиолету невелик и составляет 1 балл из пяти.
Геомагнитная активность средняя – 2 балла из пяти.