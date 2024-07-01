Первый день июля в Рязанской области будет жарким

В Рязанской области 1 июля жара местами достигнет +28…+33°С. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
В понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северной четверти, 4-9 м/с.
В Рязанской области 1 июля жара местами достигнет +28…+33°С. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
В понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северной четверти, 4-9 м/с.
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