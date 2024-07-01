Понедельник, 1 июля, 2024

Первый день июля в Рязанской области будет жарким

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от LipikStockMedia на Freepik

В Рязанской области 1 июля жара местами достигнет +28…+33°С. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

В понедельник переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северной четверти, 4-9 м/с.

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