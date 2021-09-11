Первокурсники Рязанского десантного училища приняли присягу

В субботу, 11 сентября, приняли присягу 405 первокурсников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.
На церемонии присутствовали начальник училища Руслан Евкодимов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев, глава Рязани Юлия Рокотянская, мэр города Елена Сорокина.
Клятву на верность Родине дали курсанты четырех батальонов: воздушно-десантного, специального назначения, связи и среднего профессионального образования. Первокурсники вместе с командованием прошли торжественным маршем по плацу училища.
Завершилось мероприятие показательным выступлением десантников.