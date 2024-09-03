Первокурсники РГУ имени Есенина отметили День знаний

2 сентября в Рязанском дворце молодежи прошло торжественное мероприятие для первокурсников Рязанского государственного университета, посвященное Дню знаний. Молодых людей поздравили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва, сообщает сайт мэрии.

«Пусть профессии, который вы избрали, станут для вас самыми важными. Профессиональное самоопределение — основное, от этого зависит дальнейшая судьба. Если выбор сделан правильно, то дальше идёшь по жизни легко, потому что любишь то дело, которым занимаешься. Пусть так случится и у вас. От того, как мы относимся к своей стране, к своей малой Родине, зависит то, так будет жить завтра. Будьте достойными гражданами великой России. Пусть всё у вас будет хорошо!» — напутствовала Лариса Крохалёва первокурсников.

За добросовестный труд и большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для учреждений Рязанской области она вручила благодарственные письма и ценный подарок сотрудникам Рязанского государственного университета.

Со сцены прозвучали концертные номера в исполнении студентов РГУ, занимающихся в различных творческих студиях университета.