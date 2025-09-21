Воскресенье, 21 сентября, 2025
16.4 C
Рязань
Новости Касимова

Два автомобиля перевернулись на первенстве по автокроссу в Касимове

Анастасия Мериакри
Фото: телеграм-канал "Типичный Касимов"

На аэродроме Касимова 20 сентября состоялся IV этап Открытого Чемпионата и Первенства по автокроссу на Кубок РОО ОГО ВФСО «Динамо». Об этом сообщается в группе «Автоспорт-Касимов» ВКонтакте.

Погода порадовала: несмотря на изредка накрапывающий дождь, в основном светило солнце, создавая комфортные условия для заездов. Отмечается, что в этот раз трасса для участников была в отличном состоянии — без «традиционной» пыли и грязи, что позволило гонщикам полностью раскрыть потенциал своих машин.

Рев моторов, азарт борьбы и невероятные скорости — всё это продемонстрировали участники соревнований. География участников впечатляла: на старт вышли спортсмены из Арзамаса, Рязани, Вологды, Твери, Тамбова, Рыбного, Заволжья, Луховиц, Сарова, Москвы, Кораблино и, конечно же, — гонщики из Касимова.

Участники соревновались в шести захватывающих классах: Мини-багги, Д2-Ока Юниор/Д2-Классика Юниор, Д2-Классика, Д2-Н, Супер 1600.

Очевидцы отметили, что две машины занесло на поворотах и они перевернулись. Видео происшествия публикует телеграм-канал «Типичный Касимов». Пострадавших нет.

