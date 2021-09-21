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Вторник, 21 сентября, 2021
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Первая в России компания, доставившая покупателям шаурму дроном, готовит подарки для читателей 7info

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Первая в России компания, доставившая покупателям шаурму дроном, готовит подарки для читателей 7info

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Возможно ли организовать доставку еды дронами? Таким вопросом задались ребята из рязанской компании «Шоурма». В течение месяца они изучали технические характеристики дронов, выбирали нужные модели, способы крепления заказа к дрону и в итоге нашли решение. Работники «Шоурмы» взяли в аренду нужный дрон, подготовили все необходимое оборудование, упаковку для заказа и уже через месяц сделали первые запуски.

Как это было?

Принцип работы был следующим: сотрудник компании, находясь в Лесопарке, принимал заказы через приложение, которые поступали на торговую точку «Шоурма» у ТЦ  «Круиз». Собранный заказ грузили на дрон, пилот дрона доставлял его в нужную точку в парке сотруднику, а тот отдавал заказ гостю.

В ходе работы использовался дрон DJI Inspire 1, способный перевозить грузы до 1 кг. Скорость полета дрона доходит до 80 км/ч, а средняя высоты полета робота-доставщика – 70м.

Какие выводы сделаны?

Дрон, пилотируемый человеком, обходится очень дорого. Один день аренды дрона с пилотом обошелся в 30 тысяч рублей. При этом доставить он мог только 8 заказов со средним чеков в 360 рублей. Задумка оказалась нерентабельной. Но мечта стать первой компанией в стране, осуществившей доставку шаурмы дроном, стала реальностью.

Ребята продолжают радовать своих гостей в заведениях «Шоурма» в городе Рязань по адресам:

  • Солотчинское шоссе, д. 11 (ТРЦ «Круиз»)
  • Гагарина, д. 164 стр.1 (Полетаевский рынок)
  • Проезд Яблочкова 4н (мойка самообслуживания)
  • Станкозаводская, 30 ( ТЦ «Кит»)

Кстати, на торговой точке у ТЦ «Круиз» можно сделать заказ через приложение и забрать его без очереди.

Первая в России компания, доставившая покупателям шаурму дроном, готовит подарки для читателей 7info

А теперь о подарках

Для читателей 7info команда «Шоурмы» приготовила подарки. По кодовой фразе 7info к заказу можно получить в подарок кофе!

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