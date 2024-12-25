Первая в Рязани девушка -помощник машиниста отправилась в самостоятельный рейс

Сегодня, 25 декабря, первая в Рязани девушка-помощник машиниста электровоза Таисия Виноградова отправилась в самостоятельный рейс. Она будет водить пассажирские поезда по маршруту Рязань-Москва и Рязань – Инза (Мордовия).

В течение четырех месяцев Таисия проходила обучение по специальности «помощник машиниста локомотива» в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций. После успешной сдачи экзаменов в октябре 2024 года она начала свою трудовую деятельность в эксплуатационном локомотивном депо Рязань, где прошла стажировку и получила допуск к работе.

В настоящее время на Московской железной дороге помощниками машиниста трудятся более 20 женщин, которые в составе локомотивных бригад водят поезда «Ласточка» на МЦК, пригородные электрички, поезда дальнего следования, а также заняты в маневровом грузовом движении.