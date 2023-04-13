Перинатальный центр в Рязани открывает «Школу для будущих родителей»

С 19 апреля Рязанский областной перинатальный центр приглашает будущих мам и пап в «Школу для будущих родителей».
Занятия, состоящие из теоретической и практической частей, будут проходить раз в неделю – по средам в 18:30. Программа рассчитана на 7 занятий.
Теория будет проходить в формате лекций, которые проведут опытные акушеры-гинекологи и неонатологи. Рязанцы узнают самую необходимую информацию о беременности, родах, грудном вскармливании и уходе за ребёнком.
Для наглядности специалисты используют макеты, видеоматериалы и презентации. Вопросы приветствуются!
Практика предусматривает работу с психологом и доулой.
На практических занятиях рязанцы научатся:
отличать настоящие схватки от ложных;
правильно вести себя во время схваток;
приёмам естественного обезболивания родов;⠀
техникам дыхания во время схваток и потуг;
основам партнёрских родов.
Практика будет проходить в зале ЛФК на мягких подушках и с чаепитием.
Курсы для беременных в Перинатальном центре — прежде всего это живое общение. Инструкторы создают на занятиях дружелюбную атмосферу и особое эмоциональное пространство, где каждый чувствует себя спокойно.
Особое внимание уделяется психоэмоциональной подготовке. Медицинский психолог поможет избавиться от страхов, морально настроиться на роды, грамотно оценить своё состояние во время схваток. А научиться расслабляться и отвлекаться от неприятных ощущений, чтобы роды принесли меньше боли, можно с помощью доулы.
В Школе для будущих родителей ждут не только женщин, но и мужчин! Первая встреча пройдёт 19 апреля.
Участие в программе бесплатное, необходима предварительная регистрация. Для этого нужно написать в личные сообщения группы Рязанский областной перинатальный центр ВКонтакте.
Количество мест ограничено.
Возрастное ограничение 18+
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