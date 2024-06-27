Перестройка погодных процессов началась в европейской части России

Грозовые фронты, которые неделями бушевали на Русской равнине, теряют свою силу. Сегодня зона ненастья, связанная с ними, переместится на восток, в Уральский регион и Западную Сибирь, пишут «Метеовести».

Сильных осадков больше не ожидается. За исключением Ямала, Югры и Южного Урала, где может выпасть до 10 мм осадков за сутки.

В европейской части страны начнётся интенсивное потепление. Из Южной Европы в нашу страну хлынут тёплые воздушные массы. В течение дня температура воздуха достигнет +30 градусов на западе и северо-западе России.

В Калининграде ожидается температурный рекорд. День начнётся с +25 градусов, а к вечернему часу пик температура воздуха поднимется до +32 градусов! Это более чем на 10 градусов выше нормы и на 2 градуса выше предыдущего суточного максимума.

В последующие дни тепло будет распространяться по Русской равнине, постепенно вытесняя прохладные воздушные массы в азиатскую часть страны. Это редкий случай, когда повышение температуры не приведёт к усилению грозовой активности.

На Кавказе в ближайшие дни будет ощущаться влияние фронтальных разделов, а в Махачкале до субботы ожидаются грозы. Однако сильных осадков в городе уже не будет. Сегодня здесь +28 градусов, завтра и послезавтра +26…+27 градусов, а с воскресенья +29…+30 градусов.

В Центральной России условий для развития дождевой облачности теперь не будет. Вплоть до понедельника в Москве существенные осадки маловероятны. В четверг-пятницу солнце прогреет воздух до +26…+28 градусов, что уже на несколько градусов теплее обычного. А затем мегаполис охватит экстремальная 30-градусная жара.