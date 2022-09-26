Перерасчёт за отопление в Рязани будет произведён в октябре

В Рязани стартовал новый отопительный сезон – с 16 сентября начался процесс заполнения централизованной системы теплоснабжения от Ново-Рязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных МУП «РМПТС» и ведомственных котельных. Сначала запустили отопление на объекты социальной сферы, с 19 числа отопление начали давать в жилой фонд.

Процесс подачи теплоносителя в многоквартирные дома происходит поэтапно, чтоб избежать аварий, и занимает до 5 календарных дней. Таким образом, не во всех жилых домах отопление появилось 19 числа, однако начисление платы за отопление производится именно с этой даты – официального дня начала отопительного сезона.

МУП «РМПТС» напоминает, что перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме и будет учтен в октябре.

Факт подачи тепла будет зафиксирован двусторонним актом, подписанным МУП «РМПТС» и управляющей организацией, уточнили в мэрии Рязани.

По всем вопросам, касающимся перерасчета платы за отопление, можно обращаться по телефонам: 38-90-80; 8 (930) 880-55-24.