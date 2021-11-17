Перед Новым годом россиян предупредили об опасности мандаринов

Специалист по правильному питанию и фитнес-тренер Наталия Кушнир предупредила жителей России об опасности традиционных новогодний угощений — мандаринов. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам эксперта, мандарины могут навредить людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой. Так, их не рекомендуется употреблять тем, кто страдает гастритом, колитом, язвенной болезнью или имеет заболевания, связанные с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Кроме того, мандарины часто вызывают у человека аллергические реакции, поэтому не стоит переедать их во время праздников.

Вместе с тем Кушнир отметила, что мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, содержат минералы, кальций, магний и калий, а также действуют как антидепрессант.

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