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Понедельник, 13 декабря, 2021
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Переболевшие коронавирусом неофициально россияне смогут получить ковид-сертификат

7info

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какие люди смогут получить QR-код после перенесённого коронавируса, сообщает РИА новости.

В 2022 году переболевшим COVID-19 россиянам с положительными ПЦР-тестами предложат сдать анализ на антитела. Если наличие антител подтвердится, человеку выдадут документ, действующий в течение года.

Люди, которые на сдавали ПЦР-тесты, не обращались к медикам, но знают о наличии антител, также смогут получить QR-код. Им предложат сдать тест на антитела, оформив разрешение на передачу данные в систему Минздрава, затем на портал госуслуг.

— Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода, — приводит РИА новости слова Голиковой.

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