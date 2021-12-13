Переболевшие коронавирусом неофициально россияне смогут получить ковид-сертификат

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, какие люди смогут получить QR-код после перенесённого коронавируса, сообщает РИА новости.

В 2022 году переболевшим COVID-19 россиянам с положительными ПЦР-тестами предложат сдать анализ на антитела. Если наличие антител подтвердится, человеку выдадут документ, действующий в течение года.

Люди, которые на сдавали ПЦР-тесты, не обращались к медикам, но знают о наличии антител, также смогут получить QR-код. Им предложат сдать тест на антитела, оформив разрешение на передачу данные в систему Минздрава, затем на портал госуслуг.