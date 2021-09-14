Переболевшие COVID-19 рязанцы стали сильнее уставать на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос жителей Рязанской области и выяснила, как болезнь коронавирусом повлияла на их продуктивность.

Переболел коронавирусом 41% опрошенных рязанцев. Больше всего заболевших в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%). Такие же данные и в региональной статистике по числу заболевших.

Чаще всего заражались люди, работающие в таки областях, как «безопасность» (63%), «медицина и фармацевтика» (57%), «закупки» (57%), «маркетинг, реклама, PR» (55%. Меньше всего заболевших среди рабочих и работников транспорта и логистики.

46% переболевших респондентов заметили общее снижение своей продуктивности, 44% не увидели никакого негативного влияния болезни, остальные затруднились с ответом. Кроме того, 46% опрошенных сообщили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.

Негативные последствия от болезни более сильно ощущают женщины нежели мужчины — 48% против 44%. Женщины также стали больше уставать 51% против 47%.

Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше.