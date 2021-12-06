Перцовый баллончик в школе № 6 распылил ученик 8 класса

Перцовый баллончик в школе № 6 с углубленным изучением французского языка в Рязани распылил ученик 8 класса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщений о случившемся из школы не поступало. После появления информации в СМИ, правоохранители инициировали проверку и нашли виновника случившегося. Школьник принёс баллончик из дома и распылил его содержимое в раздевалке на первом этаже.

Учебный процесс был прерван на некоторое время, сейчас школа работает в обычном режиме. Никто не пострадал.

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По предварительной информации, ученик распылил часть содержимого перцового баллончика по неосторожности. Мальчик характеризуется положительно, растёт в полной благополучной семье.

Сейчас со школьником и родителями общаются инспекторы по делам несовершеннолетних.